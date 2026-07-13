Цена акций «Т-технологий» на Мосбирже выросла на 2,1%
По состоянию на 10:37 мск 13 июля цена акций «Т-технологий» выросла на 2,13% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 251,24 руб. Объем торгов составил 1,55 млрд руб.
На закрытие торгов 10 июля цена акций «Т-технологий» составила 250,14 руб., оборот торгов достиг 3,61 млрд руб.
Международная компания публичное акционерное общество «Т-технологии» (МКПАО «Т-технологии») – финтех-компания, развивающая экосистему банковских, страховых, инвестиционных и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые интерфейсы. В основе экосистемы находится «Т-банк», один из крупнейших в мире онлайн-банков с 54 млн клиентов, основанный в 2006 г. Олегом Тиньковым