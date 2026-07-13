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Российский рынок акций уверенно растет

Ведомости

По состоянию на 12:18 мск 13 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,65% и составил 2181,15. Индекс РТС вырос на 1,65% и составил 896,25.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 44,66 млрд руб.

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