Российский рынок акций уверенно растет
По состоянию на 12:18 мск 13 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,65% и составил 2181,15. Индекс РТС вырос на 1,65% и составил 896,25.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Новатэк» – 955,40 руб. (+4,90%)
«Татнефть» ап – 456,50 руб. (+3,66%)
«Русснефть» – 78,30 руб. (+3,50%)
«Россети» – 0,05 руб. (+3,48%)
«Татнефть» ао – 479,20 руб. (+3,17%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Группа ЛСР – 499,60 руб. (-14,25%)
«Евротранс» – 42,35 руб. (-8,83%)
«Русагро» – 72,12 руб. (-2,35%)
«ЭсЭфАй» – 429,40 руб. (-2,32%)
«Циан» – 508 руб. (-1,40%)
Общий объем торгов составил 44,66 млрд руб.