«Фабрика ПО» планирует выпустить облигации на 3 млрд рублей в III квартале
Разработчик программного обеспечения на основе ИИ ПАО «Фабрика ПО» (FabricaONE.AI, входит в ГК «Софтлайн») подтвердил планы по выпуску облигаций в течение квартала на 3 млрд руб. Об этом «Интерфаксу» сообщили в компании.
Финальные параметры сделки будут объявлены, когда станут точно известны сроки. Менеджмент ожидает комфортных условий для будущих держателей облигаций, отметили в «Фабрике ПО».
Ранее рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА присвоили компании рейтинги кредитоспособности компании на уровне ruA- и A-(RU) соответственно, прогноз по обоим рейтингам – стабильный. В «Фабрике ПО» отмечали, что этот шаг был необходимым для выхода на долговой рынок.
За I квартал 2026 г. «Фабрика ПО» получила по МСФО выручку в размере 5,99 млн руб., что на 16,1% больше, чем в тот же период годом ранее. Валовая прибыль выросла на 145,7% до 964 617 руб. Убыток компании достиг 453 027 руб., а скорректированная EBITDA – 1021 руб. против отрицательных 684 000 годом ранее.