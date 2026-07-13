«Фабрика ПО» планирует выпустить облигации на 3 млрд рублей в III квартале

За I квартал 2026 г. «Фабрика ПО» получила по МСФО выручку в размере 5,99 млн руб., что на 16,1% больше, чем в тот же период годом ранее. Валовая прибыль выросла на 145,7% до 964 617 руб. Убыток компании достиг 453 027 руб., а скорректированная EBITDA – 1021 руб. против отрицательных 684 000 годом ранее.