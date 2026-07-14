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Цена акций «Новатэка» на Мосбирже выросла на 2%

Ведомости

По состоянию на 10:29 мск 14 июля цена акций «Новатэка» выросла на 2,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 978,10 руб. Объем торгов составил 869,63 млн руб.

На закрытие торгов 13 июля цена акций «Новатэка» составила 947 руб., оборот торгов достиг 4,54 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Новатэка» снизилась на 4,9%.

«Новатэк» – крупнейший частный производитель природного газа в России, основанный Леонидом Михельсоном в 1994 г. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. На компанию приходится 12% общероссийской добычи природного газа, или 84 млрд куб. м (6-е местов в мире среди публичных компаний). Основные месторождения находятся в Ямало-Ненецком АО. Доказанные запасы углеводородов под контролем компании составляют 18 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте (3-е место в мире). Среди основных акционеров компании структуры Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, в свободном обращении на начало 2026 г. был 21% акций.

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