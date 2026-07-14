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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Магнита» на Мосбирже выросла на 2%

Ведомости

По состоянию на 11:48 мск 14 июля цена акций «Магнита» выросла на 2,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1846,50 руб. Объем торгов составил 148,48 млн руб.

На закрытие торгов 13 июля цена акций «Магнита» составила 1812,50 руб., оборот торгов достиг 562,74 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Магнита» снизилась на 46,9%.

«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей России по торговле продуктами питания и лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания была основана в 1994 г. в Краснодаре как небольшая региональная компания, а сейчас включает сеть магазинов «Магнит», «Дикси», «Самбери», «Азбука Вкуса», а также магазины косметики и собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Всего насчитывается около 33 000 магазинов в 4800 населенных пунктах РФ, которые ежедневно посещают 19 млн покупателей. В контуре «Магнита» также 7 агропромышленных производств, 13 производственных площадок, 55 распределительных центров, склады общей площадью более 2 млн кв. м и автопарк в 7900 грузовых автомобилей. 20% продаж приходится на собственные торговые марки. Входит в 10 крупнейших по выручке компаний России. 29% капитала под контролем Marathon Group, основанной Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, 69% акций в свободном обращении.

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