Цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 12:36 мск 14 июля цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» выросла на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 36,78 руб. Объем торгов составил 295,96 млн руб.
На закрытие торгов 13 июля цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» составила 36,02 руб., оборот торгов достиг 968,86 млн руб.
За последние 12 месяцев цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» снизилась на 28,1%.
ПАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, которая ведет свою историю с 1977 г. Осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Объединяет научно-проектные, геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие и сбытовые предприятия. Входит в число 20 крупнейших компаний России по выручке. С 1984 г. компанией руководит Владимир Богданов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций.