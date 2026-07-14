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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций растерял почти весь дневной рост

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 14 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,19% и составил 2168,62. Индекс РТС вырос на 0,19% и составил 891,61.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 42,09 млрд руб.

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