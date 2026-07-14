Российский рынок акций растерял почти весь дневной рост
По состоянию на 16:00 мск 14 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,19% и составил 2168,62. Индекс РТС вырос на 0,19% и составил 891,61.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Циан» – 544,60 руб. (+2,91%)
«Совкомфлот» – 70,77 руб. (+2,78%)
«Русал» – 24,19 руб. (+2,78%)
МКБ – 7,68 руб. (+2,63%)
«Россети» – 0,05 руб. (+1,68%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Мосэнерго» – 1,58 руб. (-14,02%)
«Евротранс» – 39,15 руб. (-6,95%)
Группа «Позитив» – 809,20 руб. (-4,51%)
VK – 156,35 руб. (-4,36%)
МТС – 167,80 руб. (-4,35%)
Общий объем торгов составил 42,09 млрд руб.