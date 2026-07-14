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Цена акций «Циана» на Мосбирже выросла на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 18:21 мск 14 июля цена акций «Циан» выросла на 5,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 554 руб. Объем торгов составил 213,93 млн руб.

На закрытие торгов 13 июля цена акций «Циан» составила 531,80 руб., оборот торгов достиг 241,71 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Циан» снизилась на 2,1%.

Международная компания публичное акционерное общество «Циан» (МКПАО «Циан») – ведущая в России онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости. По данным на первое полугодие 2025 г., на «Циане» было представлено 2,1 млн объявлений, а активность составила 20 млн уникальных пользователей в месяц. По посещаемости входит в десятку самых популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире.

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