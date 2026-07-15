Цена обыкновенных акций «Мечела» на Мосбирже упала на 2%
В 8:33 на Московской бирже стоимость обыкновенных акций горнодобывающего гиганта «Мечел» снизилась на 2,03%.
По данным площадки на 08:33 мск, цена бумаг опустилась до 32,49 руб. за штуку, что на 2,03% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Объем сделок к этому часу превысил 52,9 млн руб.
Накануне, 14 июля, торги завершились на отметке 33,20 руб. при обороте в 364,78 млн руб. Таким образом, текущее снижение корректирует вчерашний рост, однако объем торгов остается значительно ниже средних значений.
«Мечел» остается одним из лидеров горнодобывающей отрасли, объединяя более 20 предприятий полного цикла – от добычи угля и руды до производства стали и энергоснабжения. В 2024 г. компания отчиталась о добыче 10,9 млн т угля и выплавке 3,4 млн т стали. Продукция холдинга поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт через собственные портовые мощности.