Цена обыкновенных акций «Мечела» на Мосбирже упала на 2%

«Мечел» остается одним из лидеров горнодобывающей отрасли, объединяя более 20 предприятий полного цикла – от добычи угля и руды до производства стали и энергоснабжения. В 2024 г. компания отчиталась о добыче 10,9 млн т угля и выплавке 3,4 млн т стали. Продукция холдинга поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт через собственные портовые мощности.