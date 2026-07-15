Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже снизилась на 2,02%
В 8:53 на Мосбирже стоимость акций «СПБ биржи» снизилась более чем на 2%.
Цена бумаг опустилась до 122 руб., что на 2,02% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Объем сделок на тот момент составил 24,13 млн руб.
14 июля торги акциями завершились на отметке 123,60 руб. при значительно большем обороте в 173,31 млн руб.
«СПБ биржа» – один из ключевых российских организаторов торгов с собственной инфраструктурой, основанный в 1997 г. В 2025 г. объем торгов на бирже достиг почти 1,5 трлн руб., а количество активных счетов инвесторов превысило 1,8 млн . Площадка предоставляет клиентам доступ к акциям, облигациям и расчетным фьючерсным контрактам.