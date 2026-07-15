Менеджмент «Группы ВИС» рекомендовал для дивидендов не менее 50% чистой прибыли

Группа ВИС – один из крупнейших инфраструктурных холдингов в России, занимается возведением моста через реку Лену в Якутии, строительством поликлиник и другой социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). В 2025 г. компания, основным владельцем которой является Игорь Снегуров, планирует первичное размещение акций на бирже (IPO).