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Менеджмент «Группы ВИС» рекомендовал для дивидендов не менее 50% чистой прибыли

Ведомости

Менеджмент инфраструктурного холдинга группы ВИС рекомендовал совету директоров распределять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил замгендиректора по экономике и финансам группы Дмитрий Суворов на Дне инвестора.

«По итогам 2026 г. мы планируем не менее 8 млрд руб. выплатить. Данная политика будет рассмотрена советом директоров и, надеюсь, утверждена», – сказал он.

По словам Суворова, в текущих рыночных условиях достаточно привлекательной для инвесторов будет выглядеть периодичность выплат раз в год.

Гендиректор группы Сергей Юдин 15 декабря 2025 г. сообщал, что ВИС планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2026 г. Объем размещения, отмечал он, будет зависеть от инфраструктуры рынка. Его цитировал ТАСС.

Группа ВИС – один из крупнейших инфраструктурных холдингов в России, занимается возведением моста через реку Лену в Якутии, строительством поликлиник и другой социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). В 2025 г. компания, основным владельцем которой является Игорь Снегуров, планирует первичное размещение акций на бирже (IPO).

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