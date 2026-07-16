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Главная / Инвестиции /

Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже снизилась на 2%

Ведомости

Бумаги «СПБ биржи» подешевели на 2,02% по итогам утренних торгов 16 июля. К 07:20 мск цена акции опустилась до 112,40 руб. за штуку.

Объем торгов к этому времени составил 49,83 млн руб. Это существенно ниже показателей предыдущей сессии. На закрытие торгов 15 июля акции стоили 118,10 руб., а оборот достиг 929,06 млн руб.

«СПБ биржа» – один из ключевых российских организаторов торгов. Площадка работает с 1997 г. и предлагает клиентам акции, паи биржевых фондов (БПИФ), облигации и расчетные фьючерсы на иностранные активы. Помимо торговых услуг, биржа развивает аналитический сервис BestStocks для брокеров и частных инвесторов.

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