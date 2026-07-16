Акции «Сегежи» упали на 5,5%

Группа компаний «Сегежа» («Сегежа Групп») – один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Среди активов группы – Сокольский ЦБК, основанный в 1897 г., а также Сегежский ЦБК, Вятский и Галичский фанерные комбинаты, ряд деревообрабатывающих предприятий и изготовителей упаковки. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16 млн га, объем расчетной лесосеки – 23 млн куб. м. Входит в группу АФК «Система», в свободном обращении 8% акций.