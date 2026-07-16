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Главная / Инвестиции /

Акции «Сегежи» упали на 5,5%

Ведомости

Котировки лесопромышленного холдинга «Сегежа» пошли вниз. По состоянию на 07:26 мск стоимость бумаг упала на 5,55% относительно уровня закрытия предыдущей сессии .

Цена акции снизилась до 0,48 руб. Объем торгов к этому времени составил 22,21 млн руб. Для сравнения: на закрытие 15 июля бумаги стоили 0,50 руб., а оборот был выше – 150,96 млн руб.

Группа компаний «Сегежа» («Сегежа Групп») – один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Среди активов группы – Сокольский ЦБК, основанный в 1897 г., а также Сегежский ЦБК, Вятский и Галичский фанерные комбинаты, ряд деревообрабатывающих предприятий и изготовителей упаковки. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16 млн га, объем расчетной лесосеки – 23 млн куб. м. Входит в группу АФК «Система», в свободном обращении 8% акций.

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