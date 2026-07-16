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Акции «Сургутнефтегаза» упали на 6% после закрытия дивидендного реестра

Ведомости

По состоянию на 09:00 мск 16 июля цена обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» снизилась на 6,2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и достигла 14,3 руб. Объем торгов составил 230 млн руб.

Цена привилегированных акций компании снизилась на 4,8% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 35,55 руб. Объем торгов составил 235,2 млн руб.

16 июля «Сургутнефтегаз» закрыл дивидендный реестр. Ранее акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2025 г. в 0,85 руб. на оба типа акций, общий размер выплат составит 36,913 млрд руб.

ПАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, которая ведет свою историю с 1977 г. Осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Объединяет научно-проектные, геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие и сбытовые предприятия. Входит в число 20 крупнейших компаний России по выручке. С 1984 г. компанией руководит Владимир Богданов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций.

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