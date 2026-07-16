Акции «СПБ биржи» упали на 4%

«СПБ биржа» – один из ключевых российских организаторов торгов. Площадка работает с 1997 г. и предлагает клиентам акции, паи биржевых фондов (БПИФ), облигации и расчетные фьючерсы на иностранные активы. Помимо торговых услуг биржа развивает аналитический сервис BestStocks для брокеров и частных инвесторов.