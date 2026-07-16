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Акции «СПБ биржи» упали на 4%

Ведомости

Цена акций «СПБ биржи» на Мосбирже упала на 4%.

По состоянию на 10:37 мск цена акций «СПБ биржи» снизилась на 4,21% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 109,30 руб. Объем торгов составил 212,56 млн руб.

На закрытие торгов 15 июля цена акций «СПБ биржи» составила 118,10 руб., оборот торгов достиг 929,06 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «СПБ биржи» снизилась на 43,4%.

«СПБ биржа» – один из ключевых российских организаторов торгов. Площадка работает с 1997 г. и предлагает клиентам акции, паи биржевых фондов (БПИФ), облигации и расчетные фьючерсы на иностранные активы. Помимо торговых услуг биржа развивает аналитический сервис BestStocks для брокеров и частных инвесторов.

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