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Главная / Инвестиции /

Активы американского гиганта BlackRock достигли $15 трлн

Ведомости

Американская инвестиционная компания BlackRock за II квартал привлекла $1,5 трлн. Размер активов под ее управлением достиг $15 трлн, следует из отчетности компании.

«Наш темп роста ускоряется, и я никогда еще не был так оптимистичен в отношении предстоящего развития», – заявил гендиректор BlackRock Ларри Финк.

За отчетный период BlackRock привлекла $191,7 млн клиентских средств. Скорректированная операционная маржа составила 45,9% – самый высокий показатель почти за пять лет, отметили в компании. Квартальная операционная прибыль выросла примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 12 месяцев активы компании выросли на $2,8 трлн.

В марте глава инвестиционной стратегии EMEA BlackRock Карим Шедид назвал происходящее на рынке на фоне войны США с Ираном «шоком волатильности, а не шоком предложения». По его словам, инвесторы не видят сейсмического удара по инфляции.

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