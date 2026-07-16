Активы американского гиганта BlackRock достигли $15 трлн
Американская инвестиционная компания BlackRock за II квартал привлекла $1,5 трлн. Размер активов под ее управлением достиг $15 трлн, следует из отчетности компании.
«Наш темп роста ускоряется, и я никогда еще не был так оптимистичен в отношении предстоящего развития», – заявил гендиректор BlackRock Ларри Финк.
За отчетный период BlackRock привлекла $191,7 млн клиентских средств. Скорректированная операционная маржа составила 45,9% – самый высокий показатель почти за пять лет, отметили в компании. Квартальная операционная прибыль выросла примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 12 месяцев активы компании выросли на $2,8 трлн.
В марте глава инвестиционной стратегии EMEA BlackRock Карим Шедид назвал происходящее на рынке на фоне войны США с Ираном «шоком волатильности, а не шоком предложения». По его словам, инвесторы не видят сейсмического удара по инфляции.