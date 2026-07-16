Активы американского гиганта BlackRock достигли $15 трлн

За отчетный период BlackRock привлекла $191,7 млн клиентских средств. Скорректированная операционная маржа составила 45,9% – самый высокий показатель почти за пять лет, отметили в компании. Квартальная операционная прибыль выросла примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 12 месяцев активы компании выросли на $2,8 трлн.