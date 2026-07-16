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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций движется к отметке 2000 пунктов по индексу Мосбиржи

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 16 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,38% и составил 2 061,68. Индекс РТС снизился на 2,38% и составил 833,12.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 45,81 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

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