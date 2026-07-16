Российский рынок акций движется к отметке 2000 пунктов по индексу Мосбиржи
По состоянию на 12:00 мск 16 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,38% и составил 2 061,68. Индекс РТС снизился на 2,38% и составил 833,12.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Сегежа» – 0,46 руб. (-7,67%)
«ЭсЭфАй» – 357,60 руб. (-7,54%)
«Совкомфлот» – 65,15 руб. (-6,69%)
«Группа Астра» – 133,85 руб. (-6,53%)
«Татнефть» ао – 442,20 руб. (-5,16%)
Общий объем торгов составил 45,81 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
Сбербанк ао – 8,13 млрд руб. (цена 281,49 руб.)
«Газпром» – 5,02 млрд руб. (цена 85,56 руб.)
ВТБ – 4,04 млрд руб. (цена 60,03 руб.)
«Т-Технологии» – 2,52 млрд руб. (цена 240,12 руб.)
«Роснефть» – 1,98 млрд руб. (цена 304,10 руб.)