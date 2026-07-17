Производитель конструкторов «Рубрик» разместил дебютный выпуск ЦФА

4 июня Абдрахманов рассказал «Ведомостям», что «Рубрик» приобрел 100% компании «Девгейм» – разработчика мобильных и браузерных игр для детской и семейной аудитории. Стоимость сделки стороны не раскрыли. Для компании эта покупка открывает новые возможности по интеграции игровых решений в более широкую экосистему детства, которая, в частности, включает в себя образование, развитие и безопасный досуг.