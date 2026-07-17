Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH4 175+1,46%CNY Бирж.11,558-0,23%IMOEX2 001,71-1,02%RTSI805,16-1,02%RGBI110,9-0,27%RGBITR742,51-0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Рынок акций пытается зацепиться за уровень 2000 по индексу Мосбиржи

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 17 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,49% и составил 2012,44. Индекс РТС снизился на 0,49% и составил 809,47.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

ВТБ – 60,01 руб. (+4,94%)

«Мечел» ао – 31,13 руб. (+4,83%)

«Совкомфлот» – 66,30 руб. (+3,60%)

«Русгидро» – 0,25 руб. (+3,27%)

«Норникель» – 101,94 руб. (+3,26%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Аэрофлот» – 29,62 руб. (-12,18%)

«Евротранс» – 26,70 руб. (-9,49%)

«ЭсЭфАй» – 310 руб. (-6,30%)

«Селигдар» – 25,57 руб. (-4,60%)

VK – 121,95 руб. (-3,33%)

Общий объем торгов составил 73,64 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте