Рынок акций пытается зацепиться за уровень 2000 по индексу Мосбиржи
По состоянию на 16:00 мск 17 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,49% и составил 2012,44. Индекс РТС снизился на 0,49% и составил 809,47.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ВТБ – 60,01 руб. (+4,94%)
«Мечел» ао – 31,13 руб. (+4,83%)
«Совкомфлот» – 66,30 руб. (+3,60%)
«Русгидро» – 0,25 руб. (+3,27%)
«Норникель» – 101,94 руб. (+3,26%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Аэрофлот» – 29,62 руб. (-12,18%)
«Евротранс» – 26,70 руб. (-9,49%)
«ЭсЭфАй» – 310 руб. (-6,30%)
«Селигдар» – 25,57 руб. (-4,60%)
VK – 121,95 руб. (-3,33%)
Общий объем торгов составил 73,64 млрд руб.