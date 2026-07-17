Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP80,18-3,93%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,66-0,49%RGBITR740,94-0,44%
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 2,1%

Ведомости

По состоянию на 17:47 мск 17 июля цена акций «Газпрома» снизилась на 2,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 82,07 руб. Объем торгов составил 6,76 млрд руб.

На закрытие торгов 16 июля цена акций «Газпрома» составила 84,36 руб., оборот торгов достиг 13,03 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 32,5%.

«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её