Цена акций «Мосэнерго» на Мосбирже упала на 7,1%

ПАО «Мосэнерго» – крупнейшая из территориальных генерирующих компаний России, которая ведет свою историю с 1887 г. В составе компании работают теплоэлектроцентрали суммарной установленной электрической мощностью 12 ГВт, а установленная тепловая мощность тепловых станций превышает 43 Ткал/ч. «Мосэнерго» поставляет свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Контролируется ООО «Газпром энергохолдинг», в свободном обращении 20% акций.