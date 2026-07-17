Цена акций «Мосэнерго» на Мосбирже упала на 7,1%
По состоянию на 19:55 мск 17 июля цена акций «Мосэнерго» снизилась на 7,1% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1,32 руб. Объем торгов составил 125,29 млн руб., следует из данных Мосбиржи.
На закрытие торгов 16 июля цена акций «Мосэнерго» составила 1,41 руб., оборот торгов достиг 109,00 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Мосэнерго» снизилась на 35,5%.
ПАО «Мосэнерго» – крупнейшая из территориальных генерирующих компаний России, которая ведет свою историю с 1887 г. В составе компании работают теплоэлектроцентрали суммарной установленной электрической мощностью 12 ГВт, а установленная тепловая мощность тепловых станций превышает 43 Ткал/ч. «Мосэнерго» поставляет свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Контролируется ООО «Газпром энергохолдинг», в свободном обращении 20% акций.