Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR51,215-13,79%CNY Бирж.00%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,81-0,07%RGBITR742,64+0,03%
Главная / Инвестиции /

Цена привилегированных акций Сбербанка на Мосбирже упала на 11%

Ведомости

Котировки привилегированных акций Сбербанка обвалились на 11% на открытии торгов Московской биржи.

По состоянию на 06:29 мск цена «префов» составила 251,51 руб. Объем торгов превысил 535 млн руб.

На закрытии торгов 17 июля цена «префов» составляла 279,92 руб. Оборот торгов достиг 2,03 млрд руб.

Сбербанк является крупнейшей кредитной организацией в России. Государству принадлежит контрольный пакет акций. В свободном обращении на начало 2026 г. находилось 48% обыкновенных и 100% привилегированных акций. Банк контролируется государством и входит в число системообразующих предприятий страны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её