Цена привилегированных акций Сбербанка на Мосбирже упала на 11%
Котировки привилегированных акций Сбербанка обвалились на 11% на открытии торгов Московской биржи.
По состоянию на 06:29 мск цена «префов» составила 251,51 руб. Объем торгов превысил 535 млн руб.
На закрытии торгов 17 июля цена «префов» составляла 279,92 руб. Оборот торгов достиг 2,03 млрд руб.
Сбербанк является крупнейшей кредитной организацией в России. Государству принадлежит контрольный пакет акций. В свободном обращении на начало 2026 г. находилось 48% обыкновенных и 100% привилегированных акций. Банк контролируется государством и входит в число системообразующих предприятий страны.