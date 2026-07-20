Цена привилегированных акций Сбербанка на Мосбирже упала на 11%

Сбербанк является крупнейшей кредитной организацией в России. Государству принадлежит контрольный пакет акций. В свободном обращении на начало 2026 г. находилось 48% обыкновенных и 100% привилегированных акций. Банк контролируется государством и входит в число системообразующих предприятий страны.