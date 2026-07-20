Цена акций ИКС 5 на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 10:28 мск 20 июля цена акций ИКС 5 выросла на 2,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1815 руб. Объем торгов составил 675,12 млн руб.
На закрытие торгов 17 июля цена акций ИКС 5 составила 1786,50 руб., оборот торгов достиг 2,23 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций ИКС 5 снизилась на 40,8%.
«Корпоративный центр ИКС 5» – ведущая российская ритейл-компания, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Первый «Перекресток» был открыт в 1995 г., «Пятерочка» – в 1999 г., сейчас в 75 регионах России около 30 000 магазинов. Компания также развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку. Доля Х5 на рынке продуктовой розницы превышает 15%. Выручка в 2025 г. превысила 4,6 трлн руб., что было в десятке крупнейших значений в России. В свободном обращении 29% акций компании.