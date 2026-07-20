Цена акций «Яндекса» на Мосбирже выросла на 4,2%
По состоянию на 10:28 мск 20 июля цена акций «Яндекса» выросла на 4,18% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3313 руб. Объем торгов составил 1,62 млрд руб.
На закрытие торгов 17 июля цена акций «Яндекса» составила 3299 руб., оборот торгов достиг 4,25 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Яндекса» снизилась на 24,7%.
Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформу, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.