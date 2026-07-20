Цена акций ПИК на Мосбирже выросла на 4,2%
По состоянию на 12:30 мск 20 июля цена акций ПИК выросла на 4,16% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 576,30 руб. Объем торгов составил 86,12 млн руб.
На закрытие торгов 17 июля цена акций ПИК составила 556,40 руб., оборот торгов достиг 135,01 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций ПИК снизилась на 12%.
ПИК – Специализированный застройщик («ПИК СЗ») – крупнейший девелопер России, основанный в 1994 г. как «Первая ипотечная компания». За это время компания ввела в эксплуатацию свыше 37 млн кв. м жилья, обеспечив им 2,5 млн человек. По данным на начало 2026 г., ПИК строила около 150 жилых кварталов в 14 регионах страны, а также свыше 200 объектов социальной инфраструктуры (детсады, школы, поликлиники).