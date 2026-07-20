Цена акций «Группы Аренадата» на Мосбирже выросла на 7,2%

«Группа Аренадата» – один из ведущих российских разработчиков систем управления базами данных и инструментов обработки данных с открытым исходным кодом. Разрабатывает ПО для работы с большими данными, СУБД для высоконагруженных приложений (продукт Picodata), решения в области управления качеством данных («Гражданский фактор» и Data Quality Framework) и управления метаданными (Arenadata Catalog), а также оказывает консалтинговые услуги в области построения и развития корпоративных аналитических платформ. У компании 15 готовых продуктов. В 2023 г. Arenadata была среди 30 самых дорогих компаний Рунета в рейтинге Forbes.