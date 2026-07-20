Цена акций «Группы Аренадата» на Мосбирже выросла на 7,2%
По состоянию на 15:25 мск 20 июля цена акций «Группы Аренадата» выросла на 7,17% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 63,88 руб. Объем торгов составил 29,50 млн руб.
На закрытие торгов 17 июля цена акций «Группы Аренадата» составила 62,80 руб., оборот торгов достиг 35,89 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Группы Аренадата» снизилась на 47,6%.
«Группа Аренадата» – один из ведущих российских разработчиков систем управления базами данных и инструментов обработки данных с открытым исходным кодом. Разрабатывает ПО для работы с большими данными, СУБД для высоконагруженных приложений (продукт Picodata), решения в области управления качеством данных («Гражданский фактор» и Data Quality Framework) и управления метаданными (Arenadata Catalog), а также оказывает консалтинговые услуги в области построения и развития корпоративных аналитических платформ. У компании 15 готовых продуктов. В 2023 г. Arenadata была среди 30 самых дорогих компаний Рунета в рейтинге Forbes.