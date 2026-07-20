Цена привилегированных акций банка «Санкт-Петербург» на Мосбирже выросла на 7,1%
По состоянию на 15:29 мск 20 июля цена привилегированных акций банка «Санкт-Петербург» выросла на 7,09% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 32,75 руб. Объем торгов составил 3,52 млн руб.
На закрытие торгов 17 июля цена привилегированных акций банка составила 31,25 руб., оборот торгов достиг 6,71 млн руб.
За последние 12 месяцев цена привилегированных акций банка «Санкт-Петербург» снизилась на 46,7%.
Банк «Санкт-Петербург» – один из крупнейших региональных банков России, который был основан в 1990 г. и входит в 20 лидирующих кредитных организаций по активам и доходам. На середину 2025 г. обслуживал 2,4 млн физических лиц и 60 000 компаний в 66 офисах.