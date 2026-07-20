Цена акций «Новабев групп» на Мосбирже выросла на 7,2%

«Новабев групп» – российский производитель водки и ликеро-водочных изделий и один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране, основанный в 1999 г. Производственные площадки включают в себя предприятия «Уссурийский бальзам», «Бастион осн.1942 г.», «Завод Георгиевский. Традиции качества», Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Спиртзавод Чугуновский» и винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое». Также компании принадлежит сеть «ВинЛаб», насчитывающая более 2175 розничных магазинов. В 2025 г. общий объем отгрузок составил 15,8 млн декалитров, в том числе 12,7 млн дал спиртного собственного производства.