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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Новабев групп» на Мосбирже выросла на 7,2%

Ведомости

По состоянию на 16:09 мск 20 июля цена акций «Новабев групп» выросла на 7,17% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 222,80 руб. Объем торгов составил 119,73 млн руб.

На закрытие торгов 17 июля цена акций «Новабев групп» составила 207 руб., оборот торгов достиг 152,38 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Новабев групп» снизилась на 49,5%.

«Новабев групп» – российский производитель водки и ликеро-водочных изделий и один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране, основанный в 1999 г. Производственные площадки включают в себя предприятия «Уссурийский бальзам», «Бастион осн.1942 г.», «Завод Георгиевский. Традиции качества», Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Спиртзавод Чугуновский» и винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое». Также компании принадлежит сеть «ВинЛаб», насчитывающая более 2175 розничных магазинов. В 2025 г. общий объем отгрузок составил 15,8 млн декалитров, в том числе 12,7 млн дал спиртного собственного производства.

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