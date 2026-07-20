Цена акций «Фосагро» на Мосбирже выросла на 7,2%
По состоянию на 16:24 мск 20 июля цена акций «Фосагро» выросла на 7,17% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 4772 руб. Объем торгов составил 702,65 млн руб.
На закрытие торгов 17 июля цена акций «Фосагро» составила 4420 руб., оборот торгов достиг 446,64 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Фосагро» снизилась на 23,6%.
«Фосагро» – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Компания производит более 50 марок минеральных удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырье и поставляет продукцию более чем в сотню стран. Среди основных активов группы – АО «Апатит», основанное в 1929 г. в Череповце, ООО «Фосагро-Регион» и АО «НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В. Самойлова». Основными акционерами являются бывший генеральный директор компании Андрей Гурьев и его семья.