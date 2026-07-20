Индекс Мосбиржи возвращается к отметке в 2000 пунктов
Индекс Московской биржи (IMOEX) отскочил от уровня в 1900 пунктов и начал повышаться, приближаясь к 2000 пунктам. Максимум за день составил 2005,12 п.
По данным на 16:47 мск, индекс Мосбиржи составил 1990,29 п. Значение выросло на 1,56% в сравнении с закрытием предыдущего дня, когда индекс был равен 1958,43 п.
Снижение показывают «Транснефть» (-13,53%), ВТБ (-8,39%), Сбербанк (-8,05%), Дом.РФ (-6,25%).
Падение стоимости акций Сбербанка, ВТБ и Дом.РФ объясняется дивидендным гэпом. Закрытие реестра по дивидендам прошло 17 июля.