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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи возвращается к отметке в 2000 пунктов

Ведомости

Индекс Московской биржи (IMOEX) отскочил от уровня в 1900 пунктов и начал повышаться, приближаясь к 2000 пунктам. Максимум за день составил 2005,12 п.

По данным на 16:47 мск, индекс Мосбиржи составил 1990,29 п. Значение выросло на 1,56% в сравнении с закрытием предыдущего дня, когда индекс был равен 1958,43 п.

Лидерами роста оказались акции «Русагро» (+18,31%), «Алросы» (+11,93%), «Норникеля» (+8,6%), VK (+8,28%), «Эн+ груп» (7,68%).

Снижение показывают «Транснефть» (-13,53%), ВТБ (-8,39%), Сбербанк (-8,05%), Дом.РФ (-6,25%).

Падение стоимости акций Сбербанка, ВТБ и Дом.РФ объясняется дивидендным гэпом. Закрытие реестра по дивидендам прошло 17 июля.

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