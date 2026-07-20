Цена акций «Северстали» на Мосбирже выросла на 5,2%
По состоянию на 16:29 мск 20 июля цена акций «Северстали» выросла на 5,18% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 540,40 руб. Объем торгов составил 1,03 млрд руб.
На закрытие торгов 17 июля цена акций «Северстали» составила 513 руб., оборот торгов достиг 1,22 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Северстали» снизилась на 48,4%.
«Северсталь» – одна из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний России. Основноре предприятие холдинга – Череповецкий металлургический компбинат – было основано в 1955 г. Состоит из двух основных дивизионов: «Северсталь ресурс» (включает комплексы по добыче железной руды АО «Карельский окатыш», АО «Оленегорский ГОК» и ООО «Яковлевский ГОК») и «Северсталь российская сталь» (включает сталелитейные и оцинковочные производства, трубопрокатный завод и пр.). Входит в число 50 крупнейших по выручке российских компаний. Председателем совета директоров и основным владельцем является Алексей Мордашов.