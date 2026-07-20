Цена акций «Северстали» на Мосбирже выросла на 5,2%

«Северсталь» – одна из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний России. Основноре предприятие холдинга – Череповецкий металлургический компбинат – было основано в 1955 г. Состоит из двух основных дивизионов: «Северсталь ресурс» (включает комплексы по добыче железной руды АО «Карельский окатыш», АО «Оленегорский ГОК» и ООО «Яковлевский ГОК») и «Северсталь российская сталь» (включает сталелитейные и оцинковочные производства, трубопрокатный завод и пр.). Входит в число 50 крупнейших по выручке российских компаний. Председателем совета директоров и основным владельцем является Алексей Мордашов.