Цена акций «Сегежи» на Мосбирже выросла на 9,1%

15 июля совет директоров «Сегежи» утвердил невыплату дивидендов за 2025 г. в связи с отсутствием чистой прибыли. Выручка компании по МСФО за 2025 г. сократилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток достиг 88,4 млрд руб. За последние 12 месяцев стоимость акций «Сегежи» снизилась на 69,4%.