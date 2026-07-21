Цена акций «Сегежи» на Мосбирже выросла на 9,1%
Бумаги лесопромышленного холдинга «Сегежа» на утренних торгах Московской биржи 21 июля выросли в цене на 9,14%, достигнув 0,46 руб. Объем сделок превысил 70 млн руб.
Рост происходит после серии падений. Так, на прошлой неделе акции «Сегежи» снижались на 9,4% и 5,5%.
«Сегежа Групп» – один из крупнейших лесопромышленных холдингов России. В его состав входят Сокольский ЦБК (основан в 1897 г.), Сегежский ЦБК, Вятский и Галичский фанерные комбинаты. Компания арендует 16 млн га леса и входит в группу АФК «Система», в свободном обращении находится 8% акций.
15 июля совет директоров «Сегежи» утвердил невыплату дивидендов за 2025 г. в связи с отсутствием чистой прибыли. Выручка компании по МСФО за 2025 г. сократилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток достиг 88,4 млрд руб. За последние 12 месяцев стоимость акций «Сегежи» снизилась на 69,4%.