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Цена акций «Сегежи» на Мосбирже выросла на 9,1%

Ведомости

Бумаги лесопромышленного холдинга «Сегежа» на утренних торгах Московской биржи 21 июля выросли в цене на 9,14%, достигнув 0,46 руб. Объем сделок превысил 70 млн руб. 

Рост происходит после серии падений. Так, на прошлой неделе акции «Сегежи» снижались на 9,4% и 5,5%.

«Сегежа Групп» – один из крупнейших лесопромышленных холдингов России. В его состав входят Сокольский ЦБК (основан в 1897 г.), Сегежский ЦБК, Вятский и Галичский фанерные комбинаты. Компания арендует 16 млн га леса и входит в группу АФК «Система», в свободном обращении находится 8% акций.

15 июля совет директоров «Сегежи» утвердил невыплату дивидендов за 2025 г. в связи с отсутствием чистой прибыли. Выручка компании по МСФО за 2025 г. сократилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток достиг 88,4 млрд руб. За последние 12 месяцев стоимость акций «Сегежи» снизилась на 69,4%.

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