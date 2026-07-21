Цена акций «Русала» на Мосбирже выросла на 5,1%
Бумаги алюминиевого гиганта «Русал» подорожали на утренних торгах 21 июля. По состоянию на 09:15 мск цена акций «Русала» выросла на 5,11% к закрытию предыдущей сессии, достигнув 22,41 руб. Объем торгов превысил 581 млн руб. Накануне бумаги закрылись на отметке 21,11 руб. при обороте 2,23 млрд руб.
МКПАО «ОК «Русал» – ведущий производитель алюминия в России, основанный в 2000 г. Компания объединяет 45 предприятий в 14 странах и входит в пятерку мировых лидеров по производству алюминия. Около 57% акций принадлежат En+ Group Олега Дерипаски, еще примерно 18% находятся в свободном обращении.
Акционеры «Русала» поддержали решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. В последний раз инвесторы получали выплаты по итогам первого полугодия 2022 г.
В 2025 г. компания получила чистый убыток по МСФО в размере $455 млн против прибыли годом ранее.