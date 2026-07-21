Цена акций «Русала» на Мосбирже выросла на 5,1%

МКПАО «ОК «Русал» – ведущий производитель алюминия в России, основанный в 2000 г. Компания объединяет 45 предприятий в 14 странах и входит в пятерку мировых лидеров по производству алюминия. Около 57% акций принадлежат En+ Group Олега Дерипаски, еще примерно 18% находятся в свободном обращении.