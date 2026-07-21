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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций снижается после резкого утреннего роста

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 21 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,17% и составил 2044,18. Индекс РТС вырос на 2,16% и составил 822,16.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«ЭсЭфАй» – 428,60 руб. (+11,30%)

«Евротранс» – 55,30 руб. (+8,33%)

«Селигдар» – 31,28 руб. (+7,31%)

ГК «Самолет» – 271,40 руб. (+5,42%)

«Полюс» – 1074,20 руб. (+4,49%)

В аутсайдерах торгов оказались:

VK – 138 руб. (-3,39%)

Банк «Санкт-Петербург» АО – 241,25 руб. (-2,43%)

«М.Видео» – 40,75 руб. (-2,04%)

ПИК – 581,10 руб. (-1,91%)

«Фосагро» – 4 841 руб. (-1,68%)

Общий объем торгов составил 66,49 млрд руб.

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