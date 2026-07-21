Цена акций «Группы Астра» на Мосбирже выросла на 5,2%
По состоянию на 13:53 мск 21 июля цена акций «Группы Астра» выросла на 5,19% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 171,90 руб. Объем торгов составил 620,84 млн руб.
На закрытие торгов 20 июля цена акций «Группы Астра» составила 154,90 руб., оборот торгов достиг 747,57 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Группы Астра» снизилась на 55,6%.
«Группа Астра» – ведущий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения, которая была создана в 2008 г. и ведет деятельность в России и Белоруссии. Группа входит в 30 самых дорогих компаний Рунета, является лидером среди российских разработчиков. Флагманский продукт – ОС Astra Linux – занимал 76% рынка российских операционных систем в 2024 г., а всего в экосистеме группы свыше 35 продуктов и сервисов.