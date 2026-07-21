Цена акций «Группы Астра» на Мосбирже выросла на 5,2%

«Группа Астра» – ведущий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения, которая была создана в 2008 г. и ведет деятельность в России и Белоруссии. Группа входит в 30 самых дорогих компаний Рунета, является лидером среди российских разработчиков. Флагманский продукт – ОС Astra Linux – занимал 76% рынка российских операционных систем в 2024 г., а всего в экосистеме группы свыше 35 продуктов и сервисов.