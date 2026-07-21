Цена акций МТС на Мосбирже выросла на 5%
По состоянию на 17:17 мск 21 июля цена акций МТС выросла на 5% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 174,85 руб. Объем торгов составил 1,11 млрд руб.
На закрытие торгов 20 июля цена акций МТС составила 164 руб., оборот торгов достиг 1,39 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций МТС снизилась на 16,6%.
«Мобильные телесистемы» (МТС) – ведущая российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России и Белоруссии. Услугами мобильной связи МТС пользуются более 87 млн абонентов. Через дочернюю компанию АО «РТК» располагает розничной сетью, в которую входят более 4200 салонов связи. МТС также развивает собственный онлайн-кинотеатр KION. Эффективная доля АФК «Система» в уставном капитале МТС на начало 2026 г. была 42%, 52% акций – в свободном обращении.