Цена акций МТС на Мосбирже выросла на 5%

«Мобильные телесистемы» (МТС) – ведущая российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России и Белоруссии. Услугами мобильной связи МТС пользуются более 87 млн абонентов. Через дочернюю компанию АО «РТК» располагает розничной сетью, в которую входят более 4200 салонов связи. МТС также развивает собственный онлайн-кинотеатр KION. Эффективная доля АФК «Система» в уставном капитале МТС на начало 2026 г. была 42%, 52% акций – в свободном обращении.