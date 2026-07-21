Цена акций «Россетей» на Мосбирже выросла на 5%
По состоянию на 18:31 мск 21 июля цена акций «Россетей» выросла на 5,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,05 руб. Объем торгов составил 235,63 млн руб.
На закрытие торгов 20 июля цена акций «Россетей» составила 0,04 руб., оборот торгов достиг 240,06 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Россетей» снизилась на 31,5%.
«Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, ведущий свою историю с момента создания Госкомиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920 г. Образован в результате приватизации Единой энегетической системы России, которой передали в начале 90-х активы Министерства энергетики и электрификации СССР. В управлении находятся 2,6 млн км линий электропередачи и 0,6 млн подстанции общей мощностью 892 ГВА. По сетям группы передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии для потребителей в 82 регионах. В составе группы 39 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний, а персонал насчитывает 235 000 человек. Входит в 20 крупнейших по выручке российских компаний. 77% акций контролируется государством.