Цена акций «Россетей» на Мосбирже выросла на 5%

«Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, ведущий свою историю с момента создания Госкомиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920 г. Образован в результате приватизации Единой энегетической системы России, которой передали в начале 90-х активы Министерства энергетики и электрификации СССР. В управлении находятся 2,6 млн км линий электропередачи и 0,6 млн подстанции общей мощностью 892 ГВА. По сетям группы передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии для потребителей в 82 регионах. В составе группы 39 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний, а персонал насчитывает 235 000 человек. Входит в 20 крупнейших по выручке российских компаний. 77% акций контролируется государством.