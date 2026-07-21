Цена акций «Группы Позитив» на Мосбирже выросла на 7%
По состоянию на 22:00 мск 21 июля цена акций «Группы Позитив» выросла на 7,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 864,40 руб. Объем торгов составил 1,18 млрд руб.
На закрытие торгов 20 июля цена акций «Группы Позитив» составила 793 руб., оборот торгов достиг 1,09 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Группы Позитив» снизилась на 39,6%.
«Группа Позитив» – ведущая российская публичная IT-компания, разрабатывающая продукты, решения и сервисы в сфере кибербезопасности, основанная в 2002 г. в Москве. Группа имеет более 25 продуктов и 500 партнеров. Основую выручку, которая в 2024 г. превысила 10 млрд руб., приносят такие решения, как система выявления инцидентов в ИТ-инфраструктуре MaxPatrolSIEM, система для объективной оценки уровня защищенности ИТ-инфраструктуры приложения MaxPatrol 8, межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall, система глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery и др. Основным акционером является основатель Юрий Максимов, 24% акций на начало 2026 г. было в свободном обращении.