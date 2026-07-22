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22 июля 2026
Инвестиции
Новости компаний
/ Инвестиции
Цена акций «Лукойла» на Мосбирже выросла на 4%
/ Инвестиции
Цена акций «Газпрома» на Мосбирже выросла на 2,1%
/ Инвестиции
Индекс Мосбиржи резко вырос после объявления даты встречи Лаврова и Рубио
/ Инвестиции
Цена акций «Полюса» на Мосбирже выросла на 4%
/ Инвестиции
Российский рынок акций умеренно снижается
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 22 июля
/ Бизнес
Нефть Brent подорожала до $92 впервые с 11 июня
/ Инвестиции
Цена акций Ozon на Мосбирже упала на 5,6%
21 июля 2026
/ Инвестиции
Надолго ли индекс Мосбиржи задержится в зеленой зоне
/ Инвестиции
Деглобализация и смена поколений меняют рынок коллективных инвестиций
/ Инвестиции
Цена акций «Группы Позитив» на Мосбирже выросла на 7%
/ Инвестиции
Brent подорожала до $91,56 на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке
/ Инвестиции
Цена акций «Россетей» на Мосбирже выросла на 5%
/ Инвестиции
Рынок акций завершает день уверенным ростом
/ Инвестиции
Цена привилегированных акций «Мечела» выросла на 5%
/ Инвестиции
Цена акций МТС на Мосбирже выросла на 5%
/ Инвестиции
Мосбиржа начала дискретные аукционы по акциям «ЭсЭфАй» и «Группы Астра»
/ Инвестиции
Мосбиржа провела второй за день дискретный аукцион акций «Соллерса»
/ Инвестиции
Цена акций «Всеинструменты.ру» на Мосбирже выросла на 7%
/ Инвестиции
Цена акций «Группы Астра» на Мосбирже выросла на 5,2%
/ Инвестиции
Цена акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 2%
/ Инвестиции
Цена акций «Лукойла» на Мосбирже упала на 2%
/ Инвестиции
Российский рынок акций снижается после резкого утреннего роста
/ Инвестиции
Цена акций VK на Мосбирже упала на 5,1%
/ Инвестиции
Утренний звон по рынку акций 21 июля
/ Инвестиции
Цена акций «Русала» на Мосбирже выросла на 5,1%
/ Инвестиции
Цена акций «Сегежи» на Мосбирже выросла на 9,1%
20 июля 2026
/ Инвестиции
Итоги торгов на Мосбирже 20 июля
/ Инвестиции
Концентрация капитала ограничивает развитие рынка эндаументов
/ Инвестиции
Акции «Евротранса» взлетели почти на 102% после запрета на короткие позиции
/ Инвестиции
Мосбиржа запретила «шорты» по акциям «Евротранса» с 21 июля
/ Инвестиции
Рынок акций завершает день бодрым ростом
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Инвестиции
/
39 минут назад
Цена акций «Лукойла» на Мосбирже выросла на 4%
Ведомости
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