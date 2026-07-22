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ЦБ обвинил бывшего топ-менеджера Softline в инсайдерской информации

Ведомости

Банк России обвинил бывшего заместителя генерального директора по управлению активами инвестиционно-технологического холдинга Softline Игоря Громова в неправомерном использовании инсайдерской информации в сделках с акциями компании. Об этом сообщили в Центробанке.

По данным ЦБ, Игорь Громов проводил операции с ценными бумагами Softline на Мосбирже в период с 19 по 27 июня 2024 г. В это время он занимал должность в компании, а также являлся топ-менеджером «Алварус Капитал», которая выступала миноритарным акционером холдинга. Регулятор пришел к выводу, что при совершении сделок использовалась инсайдерская информация, доступ к которой Громов получил в силу своих должностных обязанностей.

Как сообщили в Банке России, 27 июня 2024 г. совет директоров Softline принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций для реализации новых сделок слияния и поглощения. После раскрытия этой информации котировки компании снизились на 5,43%. Материалы к заседанию совета директоров готовил Громов. До публикации решения он продал значительный пакет акций Softline, а после падения их стоимости бумаги были выкуплены обратно. По оценке ЦБ, это позволило «Алварус Капитал» избежать убытков, которые возникли бы при продаже акций уже после объявления о дополнительной эмиссии.

По результатам рассмотрения материалов Центробанк направил Игорю Громову предписание.

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