ЦБ обвинил бывшего топ-менеджера Softline в инсайдерской информации

Как сообщили в Банке России, 27 июня 2024 г. совет директоров Softline принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций для реализации новых сделок слияния и поглощения. После раскрытия этой информации котировки компании снизились на 5,43%. Материалы к заседанию совета директоров готовил Громов. До публикации решения он продал значительный пакет акций Softline, а после падения их стоимости бумаги были выкуплены обратно. По оценке ЦБ, это позволило «Алварус Капитал» избежать убытков, которые возникли бы при продаже акций уже после объявления о дополнительной эмиссии.