Частные инвесторы на 16,4% увеличили доходы на денежном рынке Мосбиржи

В расчет включены все соответствующие биржевые и открытые паевые инвестфонды. Их управляющие ежедневно размещают на денежном рынке около 2,1 трлн руб., рассказал Даниленко. С конца июня спред RUSFAR (ставка денежного рынка, рассчитываемая Мосбиржей) к ключевой ставке стабильно и впервые за долгое время превышает уровень ключевой ставки, отметил он. В среднем спред составляет 0,3% годовых, что обеспечивает около 1 млрд руб. среднего совокупного дохода в день, сообщил Даниленко. В результате только за неполный июль нетто-приток в фонды денежного рынка уже превысил 35% объема совокупного притока за первое полугодие 2026 г., указал он.