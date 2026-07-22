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Частные инвесторы на 16,4% увеличили доходы на денежном рынке Мосбиржи

Ведомости

Розничные инвесторы по итогам первого полугодия 2026 г. заработали на фондах денежного рынка на Московской бирже 132,5 млрд руб. – на 16,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передал «Ведомостям» через представителя директор по развитию денежного рынка торговой площадки Дмитрий Даниленко.

В расчет включены все соответствующие биржевые и открытые паевые инвестфонды. Их управляющие ежедневно размещают на денежном рынке около 2,1 трлн руб., рассказал Даниленко. С конца июня спред RUSFAR (ставка денежного рынка, рассчитываемая Мосбиржей) к ключевой ставке стабильно и впервые за долгое время превышает уровень ключевой ставки, отметил он. В среднем спред составляет 0,3% годовых, что обеспечивает около 1 млрд руб. среднего совокупного дохода в день, сообщил Даниленко. В результате только за неполный июль нетто-приток в фонды денежного рынка уже превысил 35% объема совокупного притока за первое полугодие 2026 г., указал он.

По итогам первой половины года нетто-приток средств инвесторов в фонды денежного рынка на Мосбирже превысил 58 млрд руб. против оттока в первой половине 2025 г., поделился Даниленко. Число частных инвесторов, вложивших средства в такие фонды, выросло на 41% в годовом выражении до 2,9 млн, добавил он.

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