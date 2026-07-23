Криптобиржа BitMEX объявила о закрытии после 11 лет работы

BitMEX была создана в 2014 г. Артуром Хейсом, Беном Дело и Сэмюэлем Ридом. Эта биржа одной из первых предложила бессрочные фьючерсы на криптовалюты и приобрела известность благодаря кредитному плечу до 100x. В 2020 г. Хейс и другие основатели покинули компанию после того, как в США им выдвинули уголовные обвинения за несоблюдение мер по противодействию отмыванию денег и неверификацию клиентов. Руководители признали свою вину и получили условные наказания, а сама биржа согласилась выплатить штраф в размере $110 млн. Весной 2025 г. все фигуранты дела получили помилование от президента США Дональда Трампа.