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Криптобиржа BitMEX объявила о закрытии после 11 лет работы

Ведомости

Криптовалютная биржа деривативов BitMEX объявила о закрытии после более 11 лет работы. Платформа остановит операции 23 сентября 2026 г., а регистрацию новых пользователей уже прекратила, сообщила компания в социальной сети X.

Решение о закрытии принял совет директоров HDR Global Trading Limited, которая владеет и управляет BitMEX. С 26 августа пользователи смогут только сокращать открытые позиции, после чего биржа начнет поэтапно закрывать их принудительно. Все позиции, которые останутся к моменту завершения работы платформы, будут закрыты автоматически при остановке биржи.

Компания рекомендовала клиентам заранее вывести средства с платформы. После прекращения работы доступ к аккаунтам сохранится в ограниченном режиме: пользователи смогут просматривать баланс, историю операций и оформлять вывод активов. Для клиентов, которые не успеют вывести средства, BitMEX введет дополнительную комиссию. Ее размер составит $50 либо 1% годовых от суммы оставшегося остатка средств.

BitMEX была создана в 2014 г. Артуром Хейсом, Беном Дело и Сэмюэлем Ридом. Эта биржа одной из первых предложила бессрочные фьючерсы на криптовалюты и приобрела известность благодаря кредитному плечу до 100x. В 2020 г. Хейс и другие основатели покинули компанию после того, как в США им выдвинули уголовные обвинения за несоблюдение мер по противодействию отмыванию денег и неверификацию клиентов. Руководители признали свою вину и получили условные наказания, а сама биржа согласилась выплатить штраф в размере $110 млн. Весной 2025 г. все фигуранты дела получили помилование от президента США Дональда Трампа.

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