Цена акций «Алроса» на Мосбирже упала на 7%
По состоянию на 22:19 мск 23 июля цена акций «Алроса» снизилась на 7,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 19,51 руб. Объем торгов составил 1,96 млрд руб.
На закрытие торгов 22 июля цена акций «Алроса» составила 20,85 руб., оборот торгов достиг 2,52 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Алроса» снизилась на 58,9%.
Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл. На 66% контролируется РФ и властями Якутии, доля акций в свободном обращении составляет 34%.