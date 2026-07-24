«Русагро» опубликовал неоднозначный отчет за II квартал 2026 года
Отчетность «Русагро» выглядит сильной по выручке, но неоднозначной по качеству прибыли, отмечают аналитики. Рост на 27% – это хороший результат для агрохолдинга, особенно на фоне высокой базы прошлого года. Компания показала ускорение продаж за счет зерновых и масложировой продукции, то есть рост обеспечили не только цены, но и объемы. Для бизнеса «Русагро» это важный плюс, потому что разные сегменты сглаживают сезонность и помогают поддерживать темп роста выручки.
Однако заметное падение чистой прибыль показывает, что высокий рост оборота не полностью перешел в прибыль, то есть маржа могла быть под давлением. В прошлых отчетах «Русагро» уже было видно, что на результат могут сильно влиять курсовые разницы, ситуация с оборотным капиталом и структура продаж по сегментам.
Для акций компании это, скорее, нейтрально-позитивный операционный отчет, но не без риска переоценки. Рынок, вероятно, сначала увидит сильный рост выручки, но затем будет смотреть на EBITDA, чистую прибыль и денежный поток – именно там может скрываться слабость, отмечают эксперты.