«Русагро» опубликовал неоднозначный отчет за II квартал 2026 года

Отчетность «Русагро» выглядит сильной по выручке, но неоднозначной по качеству прибыли, отмечают аналитики. Рост на 27% – это хороший результат для агрохолдинга, особенно на фоне высокой базы прошлого года. Компания показала ускорение продаж за счет зерновых и масложировой продукции, то есть рост обеспечили не только цены, но и объемы. Для бизнеса «Русагро» это важный плюс, потому что разные сегменты сглаживают сезонность и помогают поддерживать темп роста выручки.