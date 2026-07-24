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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций стабилизировался после утреннего снижения

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 24 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,21% и составил 2097,60. Индекс РТС снизился на 2,20% и составил 842,89.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Группа Астра» – 183,80 руб. (+6,36%)

«Русагро» – 72,24 руб. (+2,87%)

«Циан» – 560 руб. (+1,12%)

МКБ – 8,64 руб. (+0,51%)

МТС – 169,75 руб. (+0,50%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Сегежа» – 0,44 руб. (-5,18%)

«ЭсЭфАй» – 406 руб. (-3,74%)

ТГК-1 – 0,00 руб. (-3,36%)

«Алроса» – 18,84 руб. (-3,03%)

«М.видео» – 41,65 руб. (-3,03%)

Общий объем торгов составил 29,74 млрд руб.

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