Российский рынок акций стабилизировался после утреннего снижения
По состоянию на 12:00 мск 24 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,21% и составил 2097,60. Индекс РТС снизился на 2,20% и составил 842,89.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Группа Астра» – 183,80 руб. (+6,36%)
«Русагро» – 72,24 руб. (+2,87%)
«Циан» – 560 руб. (+1,12%)
МКБ – 8,64 руб. (+0,51%)
МТС – 169,75 руб. (+0,50%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Сегежа» – 0,44 руб. (-5,18%)
«ЭсЭфАй» – 406 руб. (-3,74%)
ТГК-1 – 0,00 руб. (-3,36%)
«Алроса» – 18,84 руб. (-3,03%)
«М.видео» – 41,65 руб. (-3,03%)
Общий объем торгов составил 29,74 млрд руб.