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Совет директоров «Русагро» рекомендовал дивиденды из прибыли прошлых лет

Ведомости

Совет директоров «Русагро» рекомендовал собранию акционеров распределить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов. На одну акцию предлагается по 16,48 руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

На выплату будет направлено 15 млрд руб. Собрание акционеров планируется 6 августа. Дата составления списка лиц, имеющих право на дивиденды, будет установлена на 10-й день с даты принятия решения о выплате.

После сообщения о дивидендах акции «Русагро» взлетели. Рост за день составил 32,75%. Акции компании по состоянию на 18:38 торгуются по 93,40 руб. за штуку.

Консолидированная выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций во II квартале увеличилась на 27% в годовом выражении до 107 млрд руб. Компания объяснила рост увеличением продаж зерновых и масложировой продукции.

Группа «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг России, образованный в 1995 г. Вадимом Мошковичем. Производит сахар, мясо, масложировую продукцию. Среди активов группы – 19 заводов и 46 свинокомплексов в 15 регионах России, земельный банк в 0,8 млн га. Продукция продается под более 30 торговыми марками, в том числе ЕЖК, Astoria, «Ряба», «Слово мясника» и др. Занимает 13% российского рынка подсолнечного масла, 38% рынка майонеза, 15% рынка сахара и 9% рынка свинины. Около 28% продукции идет на экспорт в 36 стран. Входит в 200 лидирующих по выручке компаний России. В свободном обращении 20% акций.

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