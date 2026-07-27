Цена акций Соллерса на Мосбирже выросла на 5,2%

21 июля Московская биржа дважды за день проводила дискретные аукционы по акциям «Соллерса» из-за резкого скачка цены более чем на 20%. Тогда бумаги подорожали на 61% относительно закрытия предыдущих торгов. Аналитики связывали всплеск интереса с общим техническим отскоком рынка после затяжного падения .