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Главная / Инвестиции /

Цена акций Соллерса на Мосбирже выросла на 5,2%

Ведомости

По состоянию на 07:35 мск цена акций «Соллерса» выросла на 5,21% к закрытию предыдущей сессии, достигнув 376 руб. Объем торгов превысил 45,8 млн руб. На закрытие торгов 24 июля акции стоили 366,5 руб. при обороте 327,7 млн руб.

21 июля Московская биржа дважды за день проводила дискретные аукционы по акциям «Соллерса» из-за резкого скачка цены более чем на 20%. Тогда бумаги подорожали на 61% относительно закрытия предыдущих торгов. Аналитики связывали всплеск интереса с общим техническим отскоком рынка после затяжного падения .

«Соллерс» – одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, основанная в 2002 г. Контролируется менеджерами компании, в свободном обращении находится 17% акций. Группа объединяет Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод и предприятие автосборки в Елабуге.

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