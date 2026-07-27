Цена акций «Фармсинтеза» на Мосбирже выросла на 7,6%
По состоянию на 10:30 мск 27 июля цена акций «Фармсинтеза» выросла на 7,58% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1,46 руб. Объем торгов составил 5,75 млн руб.
На закрытие торгов 24 июля цена акций «Фармсинтеза» составила 1,39 руб., оборот торгов достиг 11,06 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Фармсинтеза» снизилась на 55,6%.
«Фармсинтез» – одна из крупнейших в России биофармацевтических компаний, основанная в 1996 г. Производственный комплекс площадью 935 кв. м расположен в Ленинградской области. Компания владеет портфелем инновационных препаратов с высоким потенциалом на рынке, таких как неовир, сегидрин, феназид и др.