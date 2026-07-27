Цена акций X5 на Мосбирже выросла на 4%
По состоянию на 11:09 мск 27 июля цена акций X5 выросла на 4,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2006,50 руб. Объем торгов составил 1,17 млрд руб.
На закрытие торгов 24 июля цена акций X5 составила 1920 руб., оборот торгов достиг 2,80 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций X5 снизилась на 31,4%.
«Корпоративный центр ИКС 5» – ведущая российская ритейл-компания, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Первый «Перекресток» был открыт в 1995 г., «Пятерочка» – в 1999 г., сейчас в 75 регионах России около 30 000 магазинов. Компания также развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку. Доля Х5 на рынке продуктовой розницы превышает 15%. Выручка в 2025 г. превысила 4,6 трлн руб., что было в десятке крупнейших значений в России. В свободном обращении 29% акций.