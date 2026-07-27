«Группа Позитив» отчиталась о росте выручки за шесть месяцев 2026 года на 41%

Рост отгрузок на 45% при росте выручки на 41% говорит о здоровом спросе, отмечают эксперты. При этом выход EBITDA из глубокого минуса в плюс – сигнал, что компания прошла точку операционной безубыточности и масштабирование начинает работать на рост маржи. Сокращение общих расходов на 13% при росте бизнеса на 40% является признаком серьезной оптимизации и дисциплины.