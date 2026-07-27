«Группа Позитив» отчиталась о росте выручки за шесть месяцев 2026 года на 41%
«Группа Позитив» представила отчет по МСФО за первое полугодие 2026 г., который, как отмечают аналитики, выглядит заметно лучше рынка и собственных ориентиров. Компания демонстрирует быстрый рост выручки, улучшение операционной эффективности и резкое снижение долговой нагрузки.
Ключевые цифры отчета:
Выручка выросла до 9,5 млрд руб., +41% год к году.
Валовая прибыль составила 7,3 млрд руб., +43% г/г.
EBITDA составила +800 млн руб. против -2,5 млрд руб. годом ранее. Это главный позитивный сдвиг, компания вышла на операционную прибыльность по EBITDA.
Чистый убыток сократился с 5,0 млрд до 1,4 млрд руб. г/г.
Отгрузки (управленческий показатель, ключевой для оценки продаж) составили 10,7 млрд руб., +45% г/г, при первоначальном прогнозе не менее 8,5 млрд руб.
Показатель чистый долг / EBITDA LTM упал почти в 3 раза – с 2,33х до 0,8х.
Рост отгрузок на 45% при росте выручки на 41% говорит о здоровом спросе, отмечают эксперты. При этом выход EBITDA из глубокого минуса в плюс – сигнал, что компания прошла точку операционной безубыточности и масштабирование начинает работать на рост маржи. Сокращение общих расходов на 13% при росте бизнеса на 40% является признаком серьезной оптимизации и дисциплины.
При этом рост R&D на 6% показывает, что компания не «режет будущее», а оптимизирует в основном коммерческие и административные расходы (маркетинг, мероприятия). Отгрузки компании растут быстрее выручки, но менеджмент подчеркивает, что это управленческий показатель. При этом важно, чтобы в следующих кварталах не накопилось существенной «незавершенки».
«Мы довольны результатами за первое полугодие, они превзошли наши ожидания и показали, что компания в текущих рыночных условиях продолжает масштабировать свой бизнес и идти по намеченной стратегии с опережением плана», – прокомментировал отчетность директор центра продаж и развития бизнеса Positive Technologies в РФ Владимир Клявин.
Отчет «Группы Позитив» – один из сильнейших среди российских IT-компаний по сочетанию темпов роста, выхода на положительную EBITDA и снижения долговой нагрузки, говорят аналитики. С точки зрения инвестора это качественный операционный разворот: бизнес масштабируется, становится прибыльным и менее рискованным, а подтвержденный прогноз по отгрузкам на 2026 г. (40–45 млрд руб.) оставляет пространство для дальнейшего улучшения показателей во втором полугодии.
На этом фоне по состоянию на 14:30 мск 27 июля цена акций «Группы Позитив» выросла на 5,5% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 948,40 руб. На закрытие торгов 24 июля цена акций «Группы Позитив» составила 892,60 руб., оборот торгов достиг 871,87 млн руб. После такого отчета рынок будет ждать подтверждения тренда во втором полугодии и уточнения долгосрочных целей по маржинальности и дивидендам.